國台辦批蔡英文煽動兩岸敵意　立《反滲透法》令民主倒退

大陸國台辦周三（25日）召開例行記者會，發言人朱鳳蓮批評台灣的蔡英文總統日前發表政見時顛倒黑白，單方面反對九二共識，以「碰瓷」（製造假車禍或假事件進行敲詐）方式煽動兩岸敵意，呼籲台灣民眾不要上當。朱又指台當局計劃下月通過《反滲透法》是開「民主倒車」，屆時批評民進黨者可能會被拘捕。

朱鳳蓮又指摘美國剛通過《國防授權法案》支持對台售武、擴大與台軍事交流，是嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，且公開介入台灣地區選舉。民進黨當局枉顧台海和平，為選舉私利極盡誣衊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。

會上就日前推出的26條惠台措施作出解讀，當中第18條規定「持台灣居民居住證的台灣同胞。在購房資格方面與大陸居民享受同等待遇」。台胞可在大陸工作、學習，並根據需要購買商品房，用於自住和自用，但同樣須遵守當地政策，包括限購政策。

台胞還可以在大陸承租公共租賃住房（保障性住房），上海近日便專門為台灣青年提供300套公租房，而北京、廈門已分別有38名和16名符合條件的台胞申請到當地公租房，廣州亦提供了1000套人才公寓，供符合條件的台胞申請。

大陸方面高度重視維護海外台胞的安全以及權益，去年外交部以及駐外使領館共處理領事保護協助案件8.5萬宗，部分涉及在海外居住或旅行的台胞。如台胞在海外遇到自然災害、意外等緊急情況，可以向大陸駐外使領館聯絡，或透過官方渠道獲得領事訊息。

對於會上有記者提問，大陸暫停民眾以個人遊方式赴台，令台灣觀光業受到巨大衝擊，官方有否定立解禁的時間？朱鳳蓮表示，個人遊為甚麼會被暫停，原因大家都很清楚，陸方希望兩岸旅遊合作能夠盡快重回到正確健康的軌道，這需要兩岸同胞共同努力。