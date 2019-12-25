少女聽母盲信「全能神」　退學離家3年成工作機器

浙江寧波市一名20多歲的周姓少女，自小聽從母親教導信奉「全能神」，在大學畢業前夕，隱瞞父親辦理退學，以論文、考試等為由，讓其父不要聯繫，自此失蹤3年。直至今年6月，警方破獲一宗「全能神」邪教案件，才讓父女兩人團聚。惟她的母親信邪教後離家出走，至今不知所終。

內地官方電視台近日發布《等着我》節目，揭發「全能神」的真面目。該組織建立於上世紀80年代，假冒基督教的名義拉攏信徒，以暴力威脅等手段控制信徒後，通過洗腦蠱惑對方放棄親情，為神奉獻。組織宣稱，信徒是神所創造，不能被親情影響，也不能背叛神。

周女受訪時表示，母親自從信奉全能神後，就變得很神秘，經常離家出走「傳福音」。她又經常對自己講，學習成績好不是因為努力，而是神的祝福。周女耳濡目染下，變得愈來愈自卑，「害怕離開神後，自己就會一事無成」。

周在2016年3月，接到有關組織指令，要求她不要繼續讀書，全身心為神奉獻。周女聽從指令，被安排在簡陋的出租屋內，禁止與家人聯繫。她不但不能使用手機等通訊工具，需用大量時間工作，每日只能睡3至4小時。周女表示，「不能耽誤工作，否則神會懲罰我們」。

周女早前被警方尋回，但她已不願回家，與父親團聚，對警員也十分排斥，在她的眼裏都是妖魔。周女經過一個多月的勸導，才慢慢重新開始接納父親。惟她的母親至今下落不明，周女表示，希望早日尋回母親，「不會放棄尋找，希望早日全家團聚」。