公安部「雲劍」行動打擊電騙　半年拘捕9.9萬人

公安部周三（25日）舉行新聞發布會，公布「雲劍」專項行動展開的半年以來，全國公安機關查破電騙案11.8萬宗、拘捕疑犯9.9萬人、凍結474億元（人民幣，下同，約537億港元）涉案資金，並分14次將2500多名電信網絡詐騙疑犯，由柬埔寨、菲律賓、老撾等押解回中國。另公安機關還查破套路貸案件5.8萬宗，拘捕4.1萬人、追回逃犯24.3萬人，包括公安部A級通緝犯96名。為確保歲末年初社會穩定，該行動將延長至明年1月底。

公安部刑事偵查局副局長孫勁峰指出，公安機關在打擊電騙案上取得良好成效，但總體形勢仍然嚴峻，一些詐騙分子還流竄到境外設立詐騙窩點，尤其在中緬邊境和東南亞國家，詐騙犯罪十分猖獗。中國與菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印尼等相關國家日前展開執法合作，搗破大批詐騙窩點後，犯罪分子再次轉移，到蒙古等周邊國家設立窩點。

在查繳民族資產解凍詐騙案件方面，各地共搗破相關詐騙組織576個、拘捕疑犯8982人，其中今年7月26日，在公安部的統一指揮下，在北京、河北、廣東、廣西、四川等地公安機關配合下，河南省派出1500多名警力，對5個犯罪窩點進行搜查，拘捕410人，至今已逮捕241人，追回、凍結涉案資金9.2億元（約10.4億港元）。