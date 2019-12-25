兩辦促勞動力人才社會性流動　取消城市落戶限制

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》（下稱《意見》），提出要破除妨礙勞動力、人才流動的體制機制，讓勞動力和人才合理、公正、暢通、有序的流動，支撐經濟持續健康發展；其中《意見》提出要全面取消、放寬及完善城市、大城市及特大城市的落戶機制。

《意見》指出，要實施就業優先政策，創造流動機會，並推動區域協調發展，促進流動均衡，包括支持中西部、東北地區培育優勢特色產業；要以戶籍制度和公共服務牽引區域流動，全面取消常住人口300萬以下的城市落戶限制，放寬常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件，完善常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例。

《意見》又指，要推進基本公共服務均等化，常住人口享有與戶籍人口同等的教育、就業創業、社會保險、醫療衞生、住房保障等基本公共服務，並落實支持農業轉移人口市民化的財政政策，推動城鎮建設用地增加規模與吸納農業轉移人口落戶數量掛鈎。

《意見》另提出，要拓展基層人員發展空間，完善艱苦邊遠地區津貼政策，落實高校畢業生到艱苦邊遠地區高定工資政策，同時加大對基層一線人員獎勵激勵力度。《意見》又提到要推進精準扶貧，促進貧困群體向上流動，聚焦深度貧困地區和特殊貧困群體，及時跟進研究針對性扶持政策措施等。