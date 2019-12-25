警破非法採沙黑惡組織　拘51人涉額逾2億人民幣

廣東肇慶市廣寧縣警方周三（25日）召開掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會，通報一宗綏江流域非法採沙案件。據指，涉案團夥運作已達5年，非法獲利至少2.23億元（人民幣，下同，約2.53億港元）；該團夥又在當地為非作惡，涉及販毒、聚眾鬥毆等案件。目前，警方已拘捕51名疑犯，凍結涉案資金達5541萬元（約6288萬港元）。

據通報，警方去年8月接獲舉報，指當地一個以陳X朋為首的團夥涉嫌非法採沙，遂展開調查。經查，警方發現該團夥以合法採沙資格為掩護，先後自購10艘抽沙船，並在綏江廣寧河段沿岸設立多個砂場，並以偽裝標段船、越界開採、超時開工等方式逃避監管，盜採河沙。經審計，該團夥的8個中標河沙標段，許可採砂數量為99萬立方米，惟他們在2013年4月至2018年12月期間，共開採河沙513.5萬立方米。

警方又發現，陳X朋等人又在當地拉攏聚集有犯罪前科的人士，形成黑社會性質組織，大肆販賣毒品、聚眾賭博，甚至操縱破壞基層換屆選舉，把持基層政權，涉及組織、領導、參加黑社會性質組織罪，尋釁滋事罪，故意傷害罪，非法持有槍支罪，販賣毒品罪，容留他人吸毒罪，敲詐勒索罪，聚眾鬥毆罪和包庇窩藏罪等。

自去年10月28日至今年9月15日期間，警方共展開7次收網行動，拘捕51名疑犯。另當地共有14名公職人員涉嫌失職瀆職、收受禮金等，被市縣兩級紀委監委立案調查。