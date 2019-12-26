住房城鄉建設局前局長包庇黑社會　一審入獄13年

遼寧凌海市住房和城鄉規劃建設局前黨委書記、局長楊廣彪，因包庇黑社會性質組織、受賄等罪，上周五（20日）被錦州市義縣人民法院一審判入獄13年，其違法所得上繳國庫。

法院審理查明，2015年12月以來，由劉朦朦等31人（另案處理）組成的黑社會性質組織，在凌海市開設賭場非法獲利，進行非法拘禁、強迫交易、尋釁滋事等犯罪活動。楊廣彪為劉朦朦等人充當「保護傘」，多次提供包庇，幫助該組織的成員逃避法律制裁。

在2012年至2016年間，楊廣彪又濫用職權，擅自決定某開發公司以欠條形式繳納城市基礎設施配套費、允許7家地產商用未經估價的37套房產，抵頂住宅專項維修資金等，致使政府損失逾2000萬元（人民幣，下同，約2270萬港元）。楊又為他人謀取利益，收受逾227萬元（約257萬港元）的財物。他接受法紀調查時，還曾拿巨款行賄調查人員。

法院認為，楊廣彪身為國家工作人員，濫用職權、非法收受他人財物、多次給予國家工作人員以財物、為黑社會性質組織成員逃避法律追究提供幫助，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當數罪併罰，故作出上述判決。