美媒揭華為崛起主因　獲中國政府資助750億美元

美國政府不時指控華為具中國軍方背景，並獲政府巨額資助，因而向北京提供數據或從事間諜活動作為交換。美國媒體周三（25日）再報道。華為之所以能夠迅速崛起，成為領導全球的電訊設備供應商，全因多年來獲得的不同形式政府補助高達750億美元（約5850億港元）。

報道指，華為所獲得的政府各項補貼當中，約460億美元（約3588億港元）是來自國家銀行的信貸；另由2008至2018年間，華為透過中國政府對科技產業的扶助，享有約250億美元（約1950億港元）的稅務豁免優惠；還有大約40億美元（約312億港元）則來自其他政府資助和土地價格優惠。

分析指，華為由2013至2018年享有的政府補貼金額，是歐洲主要競爭對手諾基亞的17倍。但根據華為在年度報告中公布的政府補貼金額，自2008年後只有16億美元（約125億港元）。

報道又稱，國家補貼科技產業雖然非中國獨有，但華為享有的補貼已遠超其他主要的競爭對手。文中舉例，瑞典政府2018年對通訊科技產業提供的信貸資助約100億美元（約780億港元），另一美國科企思科（Cisco）自2000年開始則共獲得445億美元（約3470億港元）由聯邦或州政府提供的補貼、貸款和資助。