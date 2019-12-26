李香凝提告要求停用父親形象　快餐店感疑惑

使用酷似李小龍頭像商標15年的內地知名連鎖快餐店「真功夫」，周三（25日）被李小龍女兒李香凝旗下Bruce Lee Enterprises，LLC（李小龍有限責任公司），在上海入稟法院索償2.1億元（人民幣，下同，約2.4億港元）。真功夫周四（26日）發聲明稱，對被起訴感疑惑，該商標確曾有爭議，但沿用多年一直無被判定侵權或撤銷使用權，公司正準備應對訴訟。

李小龍公司的代表律師葉芳指出，從登記書的內容可以看出，真功夫知道他們是在使用李小龍形象，其創始人卻拒絕與李小龍後人聯繫及取得授權，屬於對李小龍肖像的惡意使用。但有內地法律界人士指出，上海法院不負責商標侵權案件，原告可能要到北京的國家商標評審委員會、北京知識產權法院才受理。

根據《商標法》第45條，侵犯在先權利的商標無效，應在商標註冊日起5年內提出，而真功夫近年來已獲得了不少「功夫龍」形象的註冊商標，部分商標的註冊時間已超過5年。因此，李小龍公司或能通過訴訟獲得一定的賠償，但很難阻止真功夫繼續使用有關商標。

真功夫於1990年由潘宇海在東莞創立，對外宣稱是中國快餐行業前5強中唯一的本土品牌。目前真功夫在全國擁有600多家直營門市，每年營業額超過50億元（約57億港元）。

早在2010年，李香凝已在美國陸續將其父親的影片和商標所有版權購買回來，計劃把這些資源重新整合，使「李小龍」成為全球品牌。但在中國國內，因為功夫明星的品牌效應，仍有不少使用李小龍照片及形象註冊的公司，令他長期「被代言」，讓李香凝覺得有必須透過法律途徑去維權。