孕婦待產時胎死　家屬質疑港大深圳醫院疏忽

廣東深圳一名懷孕34周的盧姓產婦，周一（23日）穿羊水後，被送入香港大學深圳醫院準備分娩，但胎兒在她入院3天後死亡。家屬聲稱曾要求院方提前手術，但未獲接納，質疑醫院疏忽。院方周三（25日）對事件表示遺憾，但強調經調查沒有違反醫療規範。

事主的外母透露，周一凌晨兩時許，住在龍崗區布吉的新抱出現早產迹象，於是立即趕到了香港大學深圳醫院，而她入院時各項身體指標都正常。醫生為新抱打針，要求她等待分娩；不過，由於新抱有羊水流出、子宮收縮症狀，家屬要求立即剖腹生產，但醫生拒絕。

院方起初把剖腹手術時間定於周三下午，經家屬協調後改為同日上午。惟到了當天凌晨5時許，事主出現劇烈的宮縮疼痛，並自行走到護士站反映情況，但護士只叫她回去休息。其後護士巡房檢查時，卻聽不到事主胎兒的心跳聲，最後確定胎兒已經死亡。

院方解釋，醫生考慮胎兒未足月並有畸形的問題，出生後需要接受手術治療，因此分娩前對早產兒進行促成熟治療，以提高出生後的存活質量，也有利畸形早產嬰兒的後續手術，於是建議盧婦接受促胎兒成熟後再分娩，治療方案並經盧婦和其家屬同意。

醫生周二（24日）完成促胎兒成熟治療，治療期間胎兒宮內情況良好，但事發當日上午，護士巡房時發現胎兒死亡。經院方初步調查，盧婦入院後接受的一切治療符合醫療規範，院方希望和家屬共同查明胎兒的死因。