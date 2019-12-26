中國人權組織批美國金錢政治　選舉成富人獨腳戲

中美兩國不時就人權問題針鋒相對，具官方背景的中國人權研究會周四（26日）發表文章指，近年來富人階層對美國政治的影響力愈來愈大，普通人的影響力則日漸縮小，金錢政治暴露了美國民主的虛假一面，也令如今選舉成為了富人階層的「獨角（腳）戲」。

該題為《金錢政治暴露「美式民主」的虛偽面目》的文章內容指出，金錢充斥美國政治全過程，大量秘密資金和「暗錢」注入美國選舉活動。文章舉例，2016年美國大選總共花費66億美元（約514.8億港元），成為美國歷史上最昂貴的政治選舉。2018年，美國財政部不再要求大多數非營利組織報告捐贈來源，大大降低了選舉資金的透明度。在外部團體為影響國會選舉而播放的電視廣告中，超過40%是秘密捐贈者資助的。

文章認為，美國金錢政治剝奪了普通民眾的政治權利；政府官職成為富人和上層階級的禁臠；明目張膽地向富人輸送利益；增加了解決槍枝暴力等緊迫政治社會問題的難度。美國雖一直標榜自己是民主和人權的「楷模」，但在金錢支配政治的環璄下，沒有金錢，一切關於政治參與的議論都是空談，金錢政治無情地輾壓了「美式人權」。