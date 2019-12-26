男子公主抱跌斷前女友3條肋骨　判賠6000人民幣

浙江寧海一名男子在抱起女友失敗，導致女方跌傷而分手，還被女方告上法庭。案件經兩次審判，最終男方被判須賠償醫療等費用共6000元（人民幣，下同，約6800港元）。葛男其後不服提出上訴，但遭寧波中院二審駁回。

事發於去年5月，葛姓男子相約楊姓女友到寧波游玩時，葛男想給女友一個「公主抱」，誰知卻因臂力不夠，將楊女摔在地上。葛男其後立即將女友送院治療，經醫生診斷，楊女胸壁挫傷、三根肋骨骨折。楊女除因該次治療花費逾1800元（約2040港元），去年10月，楊女更經鑑定須缺勤105天。事後，兩人多次就意外賠償進行溝通未果，感情也逐漸破裂。

楊女其後入稟寧海法院向葛男提告，要求賠償包括醫療費、護理費、缺勤費等合共2萬多元（約2.3萬港元），並提供聊天記錄、電話錄音、病歷報告等作證據。葛男則辯稱楊女自己在酒店洗澡時跌倒受傷，與自己無關，且女方受傷後，他已盡義務將其送院治療。

根據雙方的聊天記錄顯示，意外後數天雙方曾透過電話、微信就賠償進行溝通。法院認為葛男抱起楊女導致其跌倒在地上，應為事件承擔七成責任，依法判葛男向楊女賠償。