為爭公務員職陷害他人吸毒　黑心女判監8月

在去年的全國公務員考試中，一名何姓女考生在筆試和面試同時取得第2名的佳績，但她投考的部門只聘用1人，她於是僱人在第1名對手的水中投放毒品，試圖令其失去被錄用的資格。北京順義區法院周四（26日）一審宣判，以《犯欺騙他人吸毒罪》判處何女及投毒男子入獄8個月、罰款1萬元（人民幣，下同，約1.13萬港元）。何女當庭表示上訴。

北京警方去年3月18日接到匿名舉報稱，順義區某農業公司一名秦姓女員工吸毒。警方趕到將秦女拘捕，經尿檢證實她對毒品呈陽性反應，並在她電腦鍵盤下方搜出小包冰毒。秦女痛哭流涕、堅決否認吸毒，而秦女的上司和同事也向警員力證其清白。警員為她體檢，判斷她無吸毒習慣，且她剛通過國考將被錄用，主動吸毒的可能性極低。

秦女冷靜下來後，開始回想起考試結束後，素不相識的同場考生何女多次主動約她食飯，宣稱想請教考試經驗。但她工作太忙，沒有答應對方。期間她又收到匿名短訊，對方稱如果她主動放棄體檢，可以給她100萬元（約113萬港元）的酬謝金。

秦女又稱，被捕前一天公司剛騁請了一名男子，對方對她格外熱情。警方翻看秦女公司的閉路電視片段，發現該男子趁她離開座位時，在她的電腦鍵盤做了手腳，其後更查出他在秦女的水中投放毒品。警方根據有關證據，將男子及指使其下毒的何女拘捕。

何女的親屬曾向法院提交刑事責任能力鑑定申請書，主張何女有神經衰弱、失眠和抑鬱的症狀。但法院認為何女在實施危害行為時，有能力辨認和控制自己的行為，並積極追求危害結果的發生，且家屬有關何女的鑑定是在案發後進行，故不予受理。而法院基於何女等人合謀欺騙他人吸食毒品，但到案後如實供述犯罪事實，可依法從輕處罰，故作出上述判決。