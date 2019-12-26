恆豐銀行前董事長涉巨額貪賄　一審被判死緩

山東恆豐銀行前董事長姜喜運，因貪污、受賄、違規出具金融票證等罪，周四（26日）在煙台市中級人民法院一審被判處死刑，緩期2年執行期滿後依法減為無期徒刑，但不得減刑或假釋，另剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

法院審理査明，被告姜喜運自2008年至2013年擔任恆豐銀行董事長期間，利用職務將單位股份陸續轉至個人或親友控制的公司名下，拆合7.54億元（人民幣，下同，約8.53億港元）。2004年至2013年間，他為其他公司在購買銀行股份、辦理貸款等提供幫助，非法收受逾6000萬元（逾6800萬港元）財物，另夥同助理收受2300萬元（約2600萬港元）。

在2013年7月，姜喜運安排下屬向關聯方出具37億元（約42億港元）的保證書，以收取擔保手續費；2014年9月，他指使下屬銷毀由他控制的5家公司應當依法保存的會計憑證、會計帳簿，涉及金額逾6.6億元（約7.5億港元）。外媒早前指恆豐銀行陷入財困，需要中央政府撥巨款解困，另中國及新加坡多家金融機構也以認購股權的方式向該行注資。