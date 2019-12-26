郭台銘自稱反紅媒受害者︰不需倉促立「反滲透法」

鴻海集團前董事長郭台銘周四（26日）表示，並不反對「反滲透法」，但希望立法過程要公開、透明，而目前連實施細則都未有，不需要倉促立法避免波及無辜；他又指自己是「反紅媒」的最大受害者。

民進黨幹事長管碧玲周四指出，「反滲透法」草案規範的前提是受到境外敵對勢力指示、委託、資助下，而有影響選舉、公投等違法行為，「只罰行為，不因身份而處罰」，更不會有政府濫權的問題。

管碧玲指出，選舉、公投是民主政治最核心部分，規範的是最低限度的必要範圍，對行政權完全沒有授權，是在現行的法律程序下處理，不會造成政府濫權問題；同時，亦不會傷害台商正常交流、學生就學等問題。

陸委會副主委兼發言人邱垂正周四重申，「反滲透法」只規範影響選舉等不法行為，不針對特定對象與身份。因應「紅色滲透」的台灣媒體則需另行通盤檢討，不在本次修法範圍。他強調，有關規範陸方加強對台灣媒體滲透，因涉及新聞自由言論自由，須由相關機關全面通盤、專業性審認，並不包含在本次「反滲透法」修法中。

邱垂正重申，反滲透法目標在於避免影響選舉、防止干預民主程序、加強維護社會秩序，針對「違法從事捐贈政治獻金、助選、游說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉」等5種受滲透從事的不法行為，補充現行法律規範的不足。