雄三導彈誤射事件　3軍官改判仍需入獄　

台灣的海軍的金江號巡邏艦2016年誤射一枚「雄風三型」超音速反艦導彈，擊中一艘漁船，造成1死3傷，事後3名軍官分別判囚。由於台灣的刑法現已刪除業務過失致死罪，最高法院周四（26日）撤銷部分罪行，改依過失致死罪判3名軍官入獄，其中射控士官長陳銘修囚1年7個月、中士高嘉駿囚1年4個月、中尉兵器長許博為囚1年。

2016年7月1日，金江艦在海上執行「攻船飛彈模擬演練」，停泊在高雄左營的軍港碼頭進行準備工作時，誤射雄三飛彈，擊中在澎湖附近海域作業的「翔利昇號」漁船，造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷。台灣的國防部事後賠償罹難的黃文忠家屬3千多萬元新台幣（約788萬港元）。

原審合議庭認為，台灣的國防部賠償被害人家屬3千多萬元；但雄三飛彈造價昂貴，此巨額賠償及飛彈毀損花費均屬民脂民膏，竟因被告3人一時過失行為導致無端耗用，加上被告未分擔賠償，也僅高嘉駿認罪，因此根據3人過失程度判囚陳銘修1年9個月、高嘉駿1年6個月、許博為1年2個月。

高雄高分院認為，陳銘修、高嘉駿雖承認犯行，但兩人均受過雄三飛彈合格訓練，竟未善盡注意義務，造成人命傷亡、飛彈毀損，加上飛彈並無預警朝大陸方向發射，一度造成兩岸關係緊張，有誘發軍事衝突之虞，犯罪情節重大，故判刑後未宣告緩刑。