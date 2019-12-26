國家衞健委︰建立家暴校園欺凌虐待兒童舉報機制

中國國家衞健委聯合多個部門周四（26日）發布《健康中國行動——兒童青少年心理健康行動方案(2019—2022年)》，指出要建立完善教師或家長暴力行為、學生欺凌行為、兒童青少年受虐待問題的舉報機制；另要加大對網絡監管，清理網上與兒童青少年有關的非法有害出版物及訊息。

方案指出，要重點關注孕產婦、2歲以內嬰幼兒及家長心理健康狀況，開展0至6歲兒童心理行為發育問題預警徵象篩查；相關機構和組織要密切關注兒童青少年成長環境，建立完善教師或家長暴力行為、學生欺淩行為、兒童青少年受虐待問題的舉報渠道，發現相關問題或可疑情況時，及時採取措施，並注重保護兒童青少年隱私。

方案又指，應對貧困、留守、單親、殘疾、遭遇欺淩等處境不利的學生給予重點關愛，必要時開展心理干預；對患精神障礙的學生，教育部門應協助家庭和相關部門做好心理服務，建立健全病情穩定患者復學機制；另提出，各類學校要建立心理服務平台，學前教育、特殊教育機構要配備心理健康教育教師等。

方案又強調，要加大對網絡內容的監管力度，及時發現清理網上與兒童青少年有關的非法有害出版物及信息，重點清查問題較多的網絡遊戲、網絡直播、短視頻、教育類APP等，打擊網絡賭博、血腥暴力、色情低俗等網站和APP，為兒童青少年營造良好的網絡環境。