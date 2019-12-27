31人涉黑案一審宣判 兩頭目各判囚25年

廣東省韶關市中級人民法院周四（26日）就一宗涉黑案作出一審宣判，被告付泉浪、周黨生分別因組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、招搖撞騙等罪成，均被判囚25年；同案被告付碧峰以領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪判囚20年。另其餘28名被告分別被判囚15年至10個月；所有被告被沒收財產。

案情指出，1996年12月，付泉浪等人經營乳源縣生豬定點屠宰場，周黨生等人負責看場、收取私宰費，並多次毆打不服從其管理的人員。此後多年間，付、周二人依托承包經營生豬定點屠宰場和中心市場，成立多家公司企業，不斷吸納社會人員加入。

2017年，隨着付碧峰的加入，壟斷控制了乳源啤酒銷售和河粉銷售行業，最終形成了以付泉浪、周黨生為組織、領導者，付碧峰為領導者，層級分明、人數眾多的黑社會性質組織。

為牟取暴利，該組織通過毆打、敲詐、驅趕、威脅和言語恐嚇等手段，實施尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、故意傷害、聚眾鬥毆等違法犯罪行為，在當地長期壟斷和非法控制生豬屠宰、生豬運輸，以及豬飼料、啤酒、河粉、冰鮮銷售等行業，進而大肆斂財。

同時，該組織成立「城管執法隊」，對乳源縣中心市場及周邊道路進行管理，收取費用，嚴重損害有關部門執法形象，社會影響惡劣。2017年7月10日，為逞強爭霸，該組織糾集50餘名社會人員在公共場所聚眾鬥毆，造成極其惡劣的社會影響。該組織在乳源多次實施故意傷害、打架鬥毆等違法犯罪活動，給被害人和當地民眾造成心理恐懼，嚴重擾亂當地社會治安和經濟、生活秩序。