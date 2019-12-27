女子住酒店驚見淋浴露藏避孕套　店方：同行故意抹黑

山東濰坊市一名27歲馬姓女子近日入住一間酒店，不料在沖涼時發現該酒店提供的沐浴露瓶內有一個避孕套，且避孕套包裹着瓶子的按壓吸管，令她大驚失色，遂向酒店投訴。惟酒店經理竟表示，沒有證據證明避孕套是馬女入住之前就存在，又懷疑她是同行，是有心策劃事件抹黑。目前，雙方未就事件的解決意見達成一致。

「太惡心了，我根本難以想像剛才塗到身上的是甚麽東西」。馬女士表示，自己近日從昌樂縣到濰坊城區找工作面試，因面試結束後天色已晚，故入住該酒店，並付了70元人民幣（約79港元）房費，不料她當晚洗澡時竟發生上述事件。

「我擠的時候就發現出的特別少，塗在身上以後不夠，於是第2次去擠沐浴露，這次就怎麽都擠不出來了」。馬女士表示，原本以為沐浴露已用完，但瓶身還很重，應該還有不少沐浴露，她於是擰開瓶蓋查看，不料發現避孕套。

酒店經理回應，避孕套可能是馬女自己放入的，「沒有證據證明避孕套是她入住前就有的，故事情無法解決」。他指出，之前根本沒有住客反映此問題，懷疑對方是「間諜」；又指當日入房間後發現對方用手機偷偷錄影，「之前也有做酒店行業的同行過來故意做這些事，我不能確定她是不是」。

在內媒記者的協調下，馬女士和周經理再次協商。然而過程中，周經理卻對馬女士表示，「把房費退了不就完了嗎？你還要精神損失費啊？」，希望以此了結事件。