網遊直播侵權第一案宣判　遊戲商獲賠2000萬人仔

備受關注的「夢幻西遊」網絡遊戲直播侵權糾紛案，周四（26日）上午在廣東省高級人民法院公開宣判。法院駁回上訴，維持原判，認定廣州華多網絡科技有限公司（下稱華多）構成著作權侵權，判令其停止侵權，並賠償原告廣州網易計算機系統有限公司（下稱網易）2000萬元（人民幣，下同，約2260萬港元）。據了解，此次是內地首宗遊戲廠商在訴訟中向直播者主張遊戲畫面權利的案件，被業界稱為「網絡遊戲直播侵權第一案」。

事緣於網易早前發現華多通過YY遊戲直播網站等平台，直播、錄播或轉播「夢幻西遊」遊戲內容，認為其構成侵害著作權及不正當競爭。雙方經交涉不果後，網易2014年11月24日提起訴訟，請求判令華多停止侵權、賠禮道歉和賠償1億元（約1.13億港元）等。

網易認為，涉案網遊屬電腦軟件作品，遊戲運行過程呈現的人物、場景、道具屬美術作品，遊戲中的音樂屬音樂作品，劇情設計、解讀說明、活動方案屬文字作品，運行過程呈現屬於類似攝製電影創作方法創作的作品，華多竊取其原創成果，損害網易合法權利。華多則認為，遊戲直播畫面是玩家遊戲時即時操控所得，網易並非權利人，且遊戲直播是個人學習、研究和欣賞的方式，是個人合理使用行為。

案件一審時，廣州知識產權法院認為華多在其網絡平台上開設直播窗口、組織主播人員進行電子遊戲直播，侵害網易的著作權，遂作出上述判決。惟網易及華多均不服判決，提起上訴；其中網易認為一審判賠數額過低等，而華多則主張玩家因其獨創性而應享有主要權利等；但廣東高院最終聽取在專家專業意見後，駁回雙方上訴，維持一審判決。