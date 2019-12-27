內地開放高層養豬　企業稱有助非洲豬瘟防控

千百年來，人們對養豬的印象都是散養加圈養，但近日國家自然資源部會同農業農村部印發《關於設施農業用地管理有關問題的通知》，指出養殖設施允許建設多層建築。有內地養豬企業負責人指出，理想中的育肥豬大樓應有15層，一幢樓能養13萬頭育肥豬。

中國農科院信息所副研究員朱增勇指出，高樓養殖確實能夠節約土地，有效利用空間集中飼養，尤其在土地資源緊張和受環境保護政策影響較大的地區，如廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北等地，「高樓養殖確實是一種有效的養豬發展模式」。

有多年「高樓養豬」經驗的養豬企業負責人高遠飛表示，高樓養殖只需要平層養殖十分之一的土地。他舉例，要為一個50萬人的城市供應豬肉，高樓養殖大概200畝地就足夠，但平層養殖的話則要2000畝地。朱增勇又稱，除有效利用土地外，高樓養殖亦有助提升養殖業的現代化水平，更有利於非洲豬瘟疫情防控。

高遠飛的企業今年成功預防非洲豬瘟，他認為是跟高樓養殖中採用的先進措施有關。他指出，高層養殖可以使用空氣過濾系統，提升高層豬場裏的空氣質量。

此外，傳統平層豬場的溫度一般為攝氏31、32度，但高層豬場使用中央空調，豬場溫度可以保持於較理想的攝氏26、27度。高遠飛指出，高樓養殖初次投入的成本雖然較高，但建成之後，日常維護成本卻較低。