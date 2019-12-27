37黑幫成員入獄　首腦母子曾獲授「勞動模範」稱號

山東肥城市法院周四（26日）對一宗37人的大型涉黑案作一審宣判，為母子關係的主犯張宸、趙文菊，曾先後獲政府授予勞動模範的稱號，兩人因組織、領導黑社會性質組織，貪污，行賄，職務侵佔，非法拘禁，強制侮辱，妨害作證等多條罪名成立，分別被判入獄25年及20年；其餘35名被告則按照罪行嚴重性，入獄1年半到19年不等。

審查查明，以張宸、趙文菊為首的黑社會性質組織2012年以來橫行鄉里，把持新泰市青雲街道辦事處青雲社區等基層政權；有組織地犯下尋釁滋事、敲詐勒索、強制侮辱等違法犯罪活動99宗，導致22名民眾受傷。張宸等人又借助組織影響力排擠競爭對手、串通投標，以不正當手段攫取巨額經濟利益，嚴重破壞當地市場和社會生活秩序。

張宸曾擔任青雲街道青雲社區黨委書記、居委會主任，他2012年獲授泰安市政府表彰為「泰安市勞動模範」；2016年獲山東省總工會授予「富民興魯勞動獎章」；2017年又被授予「全國五一勞動獎章」，去年4月獲「山東省勞動模範」。趙文菊則曾獲授予「新泰市勞動模範」、「振興新泰勞動獎章」、「振興泰安勞動獎章」及「山東省勞動模範」。媒體曾形容張宸案是「隱藏深、勢力大並戴有政治光環的大案要案」。