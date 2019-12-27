不滿愛女太早拍拖　狠父疑捅死男方兼焚屍

北京朝陽區20歲男大學生牛X杰，早前與16歲徐姓女友相戀，被女方父親發現後，憤而將他從校內帶走。詎料兩日後牛男被發現葬身火海，身上有多處刀傷，在樓梯口遭人焚屍。警方認為徐父有重大嫌疑，已被警方逮捕。牛男父親怒指，要為兒子討回公道。

牛父表示，在本月9日接到徐父用兒子手機打來的電話，對方強烈要求他從內蒙古包頭市趕到北京，處理兒女的感情事。牛父趕到後，並未見到兒子或徐父，翻查校內閉路電視畫面發現，徐父將牛男用鞋帶從後綁手，帶離學校。

徐父隨後向警方報案稱，牛男將他的女兒斬傷後逃走；當他見到牛父就質問對方，指摘牛男為何割傷女兒的手，並向牛父索要100萬元人民幣（約113萬港元）的賠償。詎料，警方在本月11日凌晨發現徐家附近的屋苑內發現牛男的遺體。

警方周四（26日）發出牛男的死因鑑定報告顯示，牛男被刀具等利器多次刺向頸部、腹部，造成右頸內動脈及肝臟破裂，失血性休克死亡，死後又被人焚屍。牛父表示，不知兒子為何被害，「孩子被發現時，已看不出五官」。

據悉，徐女是高中生，與牛男在網絡遊戲中認識，感情穩定，在他的社交平台上經常有兩人互動的照片。牛男親屬猜測，徐父得悉兩人戀情後十分憤怒，擔心會影響女兒的高考成績，遂到校內找牛男溝通，「女孩年紀小，這種早戀的行為可能會讓對方父母生氣」。