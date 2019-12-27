山東艦穿台海惹關注　美促停止脅迫台堅定維護和平

大陸首艘自製航母山東艦周四（26日）通過台灣海峽，是該航母正式服役後首次。大陸國防部同日被問山東艦服役狀況時，表示一切順利。台灣的國防部稱已全程掌握及監控，而台外交部則強調台灣決心維護地區和平穩定。美方則敦促大陸停止脅迫台灣的一切行為。

美國國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）周四回覆台媒查詢時表示，知悉大陸航艦通過台海的行動，但對於美軍掌握的細節、是否回應則未進一步說明。另美國務院不具名發言人則以背景說明方式表示，美國敦促大陸不要從事會危害台灣安全、社會或經濟體制的脅迫行徑，並呼籲兩岸透過建設性對話解決分歧。

台灣的國防部在周四發布的新聞稿中表示，山東艦當日在護衞艦伴隨下，由南向北駛經台灣海峽，為服役後首次。台方運用聯合監偵系統，全程掌握監控與應處。同日較後時間，台外交部則在Twitter發文，指大陸類似的軍事威脅只會強化台灣捍衞自身的決心。

在大陸國防部周四舉行的例行記者會上，發言人吳謙回答關於山東艦的提問時指出，未來該航母將按計劃繼續開展試驗工作和編隊訓練，形成編隊體系作戰能力，並依形勢需要綜合考慮如何部署。