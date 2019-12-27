被指與中國軍工企業合作　潘建偉：不掌控技術應用

有「中國量子之父」之稱的中國科學院院士、常務副校長潘建偉，今年初赴美領獎簽證遭拒，他近日再被指在2017年擔任中國軍方企業中船重工的科技委副主任，並於去年代表中科大與另一間中國軍企中國電子科技集團簽約，開展量子研究；同時與西方一所大學有聯繫。

外媒周四（26日）報道，根據美國邁進科技（Strider Technologies）安全公司的最新調查報告，潘建偉一方面與西方大學保持著密切研究聯繫，另一方面他又跟中共軍方有關係。對此，潘建偉表示，與中船重工合作並不代表他和研究團隊支持中國軍事技術的發展，「我們注重量子信息技術的發展。至於這些技術是否會應用於軍事領域，這不是我的事情，也不受我控制」。

根據中國媒體2017年9月的報道指出，中科大於當時確實接待了中船重工代表團，成員包括集團董事長、黨組書記胡問鳴等。代表團參觀了科大的量子衞星和自旋量子精密測量等研究進展，潘建偉向代表團介紹了量子研究進展。胡問鳴表示，國防科技工業領域的量子研究非常重要，雙方並簽署了《中國科學技術大學與中國船舶重工集團公司關於開展量子信息技術合作研究的協議》。

外媒指出，科學家正在利用量子科技研發量子計算機和量子通訊網絡，量子計算機可能最終破解現有的加密系統，其他量子科技可能用來研製新型雷達和導航系統。該報之前援引新美國安全中心（Center for a New American Security）的報告指，量子傳感器還能幫助中國軍方更精準地跟蹤並瞄準敵國軍隊，中國科大最近幾年已經與幾家中國國營的軍工企業建立量子研究的合作關係，內容包括強化海軍艦艇的作戰能力等。報告作者卡尼亞（Elsa Kania）表示，「中國在量子通訊和計算領域取得的國家進展將被用來支持軍用目的」。

潘建偉團隊與加拿大的加爾格里大學、美國的路易斯安那州立大學和德國的海德堡大學等保持定期的交流與合作。這些大學的物理學家每年都有人前往中國科大上海研究院停留幾個月，與潘建偉的研究團隊定期交流。邁進科技董事會成員普利斯塔布（Bill Priestap）是美國前聯邦調查局反間諜部門的助理主任，他認為，這項研究應該為與中國學術機構進行合作的西方大學敲響警鐘，「無論中國如何形容一項研究合作，都會隨心所欲地利用所獲取的知識。這當然是經濟利用，可也涉及軍事和情報方面」。

潘建偉團隊的研究動向可能引起了美國政府的關切。潘表示，他過去只要等待一個月，就能拿到一年多次往返美國簽證，現在只能拿到三個月的一次往返簽證，為此耽誤了幾次學術訪問，就連他應邀出席的美國能源部的會議也只能通過網絡直播發表講話。