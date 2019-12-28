中國今年多艘軍艦下水　總排水量20萬噸蟬聯世界第一

中國第23艘052D型驅逐艦、第6艘055型驅逐艦周四（26日）在大連造船廠下水出塢。據悉，中國今年總共有9艘驅逐艦、1艘綜合補給艦、1艘綜合登陸艦、1艘兩棲攻擊艦，12艘輕型護衞艦下水，總排水量20萬噸，超越美國的15萬噸，蟬聯「世界第一」。

內媒報道，055型驅逐艦是中國解放軍新一代大型驅逐艦，排水量超過一萬噸，採用全燃動力、346B相控陣雷達、綜合射頻系統，配備112單元通用垂直發射系統。此前該艦1號艦、2號艦和5號艦已經在江南造船廠下水，3號艦和5號艦在大連造船廠下水。

今年是中國軍艦下水高峰期，總排水量升高，其中7艘052D型驅逐艦共5.25萬噸、2艘055型驅逐艦共2.4萬噸、一艘071型綜合登陸艦共2.5萬噸、一艘075型兩棲攻擊艦4萬噸以及12艘056A型輕型護衞艦共1.6萬餘噸，1艘901型綜合補給艦4萬噸、排水量共計20萬噸以上。

美國今年則下水一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，排水量2.5萬噸、一艘福特級航母11.2萬噸、一艘阿利·伯克級驅逐艦9200噸、一艘自由級瀕海戰鬥艦3500噸和一艘獨立級瀕海戰鬥艦3100噸，共5艘大中型水面艦艇，排水量總和約為15萬噸以上。