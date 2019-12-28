內地在建豪宅揭質量問題　水泥手一挖便脫落

浙江義烏一個在建樓盤近連遭媒體爆料指出現嚴重質量問題，當中多幢房屋的樑柱只要輕輕一，水泥便輕易脫落，另外天花、牆壁、露台、窗台等位置均出現裂紋。有買家表示花了1千多萬元（人民幣，下同，約1130萬港元）買下樓花，現在卻不敢入住。

該位於義烏雙江湖新區的在建樓盤「西江雅苑」，是當地高端物業。有內地官方電視台記者特地到樓盤實地探訪發現，網上瘋傳影片中用手便可挖走牆身水泥的別墅內，多面牆身已露出鋼筋。據記者了解，樓盤約2個月前便開始停工整頓，目前大部分工人經已離開。

買家早前與開發商共同選定5家檢測單位，對經已封頂的40幢建築進行檢測，項目包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度等，但檢測結果卻令買家失望。買家吳先生指，大家收到的報告結果都只幾個字，就是「不符合設計要求，達不到使用要求」。他更苦笑，他排兩個月隊竟買了一幢危樓。另有買家黃女士指，現在全義烏甚至大範圍的人，都知道該樓盤出現問題，即使想把房子賣掉，都沒有人來買。

西江雅苑的開發商是義烏市中梁創置業有限公司，樓盤分為疊拼、聯排別墅，以及高層洋房3種，開價300萬（約340萬港元）到1500萬（約1700萬港元）不等。對大部分已落成房屋均出現混凝土強度不符合設計要求的情況，開發商解釋，今年6月時曾提出對樓盤進行檢測，但遭施工單位阻撓。

屋苑客服經理石先生表示，施工單位認為質量是合格的，所以不需要整改。而屋苑公關簡先生則指出，按一般程序，樓盤檢測後由設計師覆核，再請專家評審討論形成會議紀錄，再交回設計師提出相關的整改方案。簡先生稱，無論結果怎樣，都不外乎拆除、重新施工或整改。