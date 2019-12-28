台大選選情激烈　致社福募款大減尾禡活動難行

距離台灣總統大選只剩下14日，不少市民均會出錢捐助支持的候選人。但由於大選接近歲末年終，激烈的選情吸收不少企業贊助及小額捐款，間接影響社會福利團體在年底的愛心募款活動，特別是每年最熱鬧的尾禡飯宴（傳統土地神祭祀活動），與目標額距離相差逾一半，導致義工透過網絡及上街募款。

來年1月19日，台灣多個基金會都會舉辦「30寒士宴」尾禡活動；寒士原指出身低微的讀書人，後來延伸意思泛指貧窮或需要幫助的百姓。活動招待寒士、長期失業者、獨居長輩等4萬名弱勢群體，一起享受飯宴。但受大選影響，今年的募款情況並不理想。台灣人安基金會高雄楠梓平安站站長華國興表示，距離募款的目標額尚差6成，他們還在努力的四出募款。

勵馨社會福利基金會新北物資中心專案經理劉柏君表示，每逢大選，社福團體的募款都會受到影響，有經驗的團體都會提早因應調度，避免活動受到影響；雲林復健青年協進會總幹事林金順指出，大選對都會區的募款影響較小，但像雲林等農業縣的小額捐助則會減少，就只能花更多心力四處找贊助，爭取讓弱勢社群共享團年飯。

每天提供街友及獨居老人飯盒餐的高雄行德宮功德會負責人林朝安表示，選舉年難免影響到弱勢團體的募款，其主持的團體所幸有固定人士捐助，加上義工幫忙調度物資，因此影響才比較不明顯。

前雲林縣副縣長丁彥哲主管社會福利多年，他指出長期與弱勢社福團體互動，都會利用政府資源協助有關團體自力開發財源，例如輔導弱勢者建立庇護工場，增加自有財源來取代對外募款，減少對募款的依賴，特別是大選或重大緊急案件發生，出現募款的連鎖效應時，就會減少募款不足的風險。

東網駐台記者郭良傑報道