確保明年6000萬生豬出欄　防控指揮部擬「新八條」措施

內地非洲豬瘟疫情肆虐，豬肉供應有限。四川省非洲豬瘟防控與恢復生豬生產指揮部周五（27日）在成都召開新聞發布會，宣布新出台《促進生豬恢復生產八條措施》，確保明年全省完成6000萬頭生豬出欄任務，促進明年生豬生產基本恢復往年正常水平。

由今年8月起，在已出台「豬九條」的措施下，全省具435個新養豬場項目，社會資本投資152億元（人民幣，下同，約171.8億港元），預計新增產能近900萬頭。「新八條」進一步加強明年生豬生產目標，包括制訂補助、新養殖場貼息政策等舉措，並細分至21個市、州及其各自所轄的縣區。

新政策制訂能繁母豬補助和盤活、新建規模養殖場貼息政策，將對新增的能繁母豬，本級每頭按300元（約339港元）予以補助，並對企業盤活閒置豬場，新建規模化養殖場，帶動農戶養豬的實行貼息。另鼓勵88個貧困縣以扶貧資金等方式，建設標準化養殖場。

此外，四川將完善指揮有關部門，在省、市、縣等多地成立非洲豬瘟防控與恢復生豬生產指揮部，完善市縣兩級動物防疫行政機構，加強獸醫實驗室技術，又建立非洲豬瘟防控有獎舉報制度，實行非洲豬瘟「群防群治」。