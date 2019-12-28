內地上市公司年底變賣房產　疑粉飾業績惹關注

內地今年經濟增長放緩，有內地媒體報道，不少上市公司為了粉飾業績，於是出售房產。據統計，今年第4季至少有24家上市企業發布出售房產的公告，其中17家今年前3季的淨利潤均錄得虧蝕。上市公司年底交易情況突然增加，已惹來監管部門關注。

上交所近期表示，年底突擊交易主要有兩類，一類是資金套現，以現金購買關聯方資產為主要形式；另一類就是保殼交易，試圖規避諸如淨資產為負、淨利潤連續虧損、營業收入不足1000萬元人民幣（約1130萬港元）等退市風險情形。具體形式有通過土地、房產、股權等各類資產出售實現處置收益，購買子公司增加併表資產或利潤，以資產投資入股確認重估收益，以及通過會計政策、會計估計變更調節利潤等。

針對有關情況，上交所公司表示監管部門綜合採取發函問詢、約談中介、提請核查、紀律處分等措施，結合監管和市場約束的方式，揭示交易實質，並及時制止不當行為。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，對於一些主營業務薄弱甚至虧蝕的公司，往往會在年底通過變賣公司資產的方式來美化業績，以達到蒙蔽投資者的目的。而對於一些因持續虧損面臨停板風險的上市公司來說，採取這種方式粉飾業績更是一種耍賴行為。