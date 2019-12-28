女子疑遭家暴打斷鼻樑　夫當消防隊長警拒受理

安徽合肥市一名李姓女子早前疑遭魏姓丈夫家暴，鼻樑被打至骨折，流血不止，惟警方以無犯罪事實為由拒絕立案。她認為是因魏男身為消防支隊副中隊長，警方才拒絕調查，遂向包河區人民檢察院舉報。檢察院周三（25日）的說法與警方相似，表明後者符合法律規定。

李女稱，丈夫在2月22日將她打至骨折，求醫後檢查報告顯示為「鼻骨骨質斷裂、斷端錯位，周圍軟組織腫脹」。惟魏男否認家暴，表明是妻子用購物車撞他時，他避開後，購物車反彈誤傷自己所致。

李女隨後拍片指，丈夫在其懷孕時已開始家暴，及後變本加厲，對她拳打腳踢，導致全身傷痕。她又解釋稱，魏男經常因生活瑣事發難，拉扯其頭髮，將頭撞向牆壁，捶打其胸部等。片段顯示，李女鼻出血，滿臉血漬，地上亦留有血痕。

李女出示檢察院發出的《答覆函》顯示，雖她有鼻骨損傷的事實存在，但因無損傷程度的鑑定意見，遂認為警方不予立案的手法正確。警方亦表示，走訪其鄰居、婦聯、主治醫生等人，無法證明有犯罪事實發生。合肥市消防支隊職員表示，魏男去年已不在該部門工作。

兩人在2016年結婚，李女自3月開始與魏男分居，後者將大仔帶走照顧，至今未讓母子見面。她強調會繼續循法律途徑討回公道，並向法院申請離婚和爭取孩子的撫養權。