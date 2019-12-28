爆謝長廷訪港曾見陸官員　國民黨要求交代細節

在周五（27日）舉行的台灣2020年總統大選候選人最後一場政見會上，國民黨候選人韓國瑜提及其兩岸政策時，批評民進黨藉兩岸緊張關係爭取選票。國民黨周六（28日）召開記者會，公布民進黨前主席、現任台北駐日本代表謝長廷，2012年及2013年曾赴大陸及香港訪問，並拜會大陸官員，質疑為何民進黨人訪陸是交流，韓訪陸則是「賣台」。

據指，謝長廷於2012年以私人身份，先後前往廈門祭祖，到北京拜會時任國台辦主任王毅、時任大陸對台工作領導小組秘書長戴秉國，以及解放軍將領等人。2013年，謝又以智庫董事長身份前往香港，與時任國台辦主任張志軍會晤，當時隨行的還有多名民進黨時任立委委員，包括管碧玲等人。

韓國瑜競選辦副總幹事周錫瑋表示，相對韓今年以高雄市長身分前往香港，謝長廷當年共有28名學者專家、立委和地方官員隨行，他質疑「謝長廷去香港就是交流，韓賣水果就是賣台」，又指謝當時說「正常交流不代表就是投降或被統戰」，為何韓就是被統戰、被投降。因此，他要求謝與當時隨行人員出面交代當日行程安排和接觸人員。

另據台媒引述北京消息指，大陸當局將於2020年台灣總統大選投票日，重施去年台灣九合一選舉的策略，北京將動員在台的地方派系組織，前往各地票站一方面協助親陸陣營催票，同時監察開票進度並向北京匯報。