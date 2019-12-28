大選前釋善意　全國人大修改台胞投資保護法

修改法案後，台胞在陸的投資程序變得簡化。

第13屆全國人大常委會周六（28日）表決通過修改後的「台灣同胞投資保護法」，與日前「外商投資法」相銜接，並將於來年1月1日實施；有外媒分析，大陸此舉是趁台灣總統大選前夕，嘗試向台方釋出善意。

大陸商務部官員表示，中央重視台灣投資，是次修改保護法有利優化台胞在陸投資環境，擴大雙方在經貿合作。法案修改後，將刪除舉辦台灣同胞投資企業實行審批、備案的規定，改為「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」。

另又調整台胞投資方式的規定，不需再按合資經營企業和由台胞投資者投資的企業來劃分投資方式；將改為「以舉辦全部或者部分由台胞投資者投資的企業，採用法律、行政法規或者國務院規定的其他投資形式」。

有分析指，大陸是台灣最大的貿易夥伴，去年貿易總額更達2260億美元（約1.76萬億港元）；而台方欲擺脫對大陸的依賴，加上陸美貿易戰的影響，鼓勵台商回台或轉移至其他投資。相信陸方是次是借通過修改法案，向台商開放更多途徑、取消幾層官方部門的申請，簡化台胞的投資程序，吸引更多台商返陸投資，其目的更是誘使台灣接受北京。