出錢打救愛子　揭王思聰母名下公司呈注銷

因旗下公司陷入合約糾紛，一度被法院列為「老賴」的內地萬達集團董事長王健林的獨子王思聰，周四（26日）透過旗下公司宣布與投資人達成協議，並獨力承擔近20億元（人民幣，下同，約22.6億港元）的投資損失。有內媒稱，這次出手救王思聰的是其母親林寧，並指出她疑動用公司資產為子還債，恐有違法之嫌。

林寧是林氏投資集團的董事長，集團業務包括建築裝修、餐飲娛樂、對外貿易業等。報道引述王思聰的一名好友指，這次是林寧出資逾億來為兒子還債，才令法院撤銷對王發出的限制消費令。

不過，有內地法律雜誌記者通過企業查詢發現，林寧名下的18家公司當中，由她擔任法定代表人的15家公司已變成注銷狀態；而林出資的另外3家公司當中，1間處於「吊銷，未注銷」狀態，其餘2家則處於注銷狀態。

對此，北京市聖運律師事務所連大有律師表示，即使林寧所控制的林氏投資集團旗下公司均已注銷或吊銷，也不影響其動用個人資產為子還債。但連同時強調，作為公司出資人或高管，林寧如動用公司資產為王思聰還債，則涉嫌違法。