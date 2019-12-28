內地立法規管急救中心　廢除收容教育制度

十三屆全國人大常委會第十五次會議周六（28日）表決，通過基本醫療衞生與健康促進法，規定急救中心（站）不得以未付費為由，拒絕或者拖延為急危重症患者提供急救服務；另全國人大又通過廢除關於對賣淫、嫖娼者的收容教育制度。

內地急救中心和救護車等醫療服務，往往都明碼標價，甚至要求情勢危急的患者先交錢再急救。《基本醫療衞生與健康促進法》中規定，內地要建立健全院前急救體系，為急危重症患者提供及時、規範、有效的急救服務，不得以未付費為由，拒絕或者拖延提供急救服務。

會議亦通過《關於廢止有關收容教育法律規定和制度的決定》，認為收容教育制度實施期間，對於教育挽救賣淫、嫖娼人員，維護良好的社會風氣發揮了重要作用，但隨法律體系不斷完善，收容教育制度的歷史作用已經完成。

另外，會議亦通過《中華人民共和國社區矯正法》，其中規定社區矯正機構可以運用手機定位、視像通話等信息化核查方式，掌握社區矯正對象的活動情況；對於不服從管理的對象，可以按照規定的批准程序和期限，使用電子腕帶等不可拆卸的專門電子定位裝置加強監督管理。