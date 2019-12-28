7省警方聯手破特大製毒案　繳78噸製毒原料拘54人

福建、江西、河南、四川等7省公安，近日針對「9‧25」特大製毒系列案開展收網行動，出動750名警方，在各地搗破各類製毒工場4個、原料儲存倉庫3個，繳獲麻黃鹼等製毒原料450公斤、其他製毒原料77.55噸，並查獲大批製毒設備，拘捕疑犯54人。而在收網前，福建、江西等地公安機關已展開5輪打擊行動，摧毀與此案相關的犯罪團夥6個。

警方指出，福建警方去年12月初率先接獲線報，指一對呂姓兄弟涉嫌非法買賣製毒物品麻黃鹼，且與廣東、江西等地涉毒人員有交易嫌疑。經調查發現，呂姓兄弟以開設一間二手車行作為掩飾，實則從事地下販毒。由於案情重大，公安部禁毒局將此案列為目標案件督辦，專案組分析案情後，決定先對呂姓兄弟的上下家進行收網。

在前期的5輪掃蕩中，警方在江西搗破多個生產加工麻黃鹼工場，其中位於吉安市的工場更是呂姓兄弟最主要的麻黃鹼來源地；警方單單從該工場中，便繳獲4.4噸麻黃鹼。據了解，每公斤麻黃鹼可生產0.6公斤冰毒，4.4噸麻黃鹼足以生產2.64噸冰毒。

在麻黃鹼來源地被摧毀後，呂姓兄弟仍不死心，更與蔡姓、陳姓、黃姓「毒梟級」疑犯聯手，先後在江西瑞金市、河南南陽市及四川建立製毒工場，又在其他縣市建立藏毒倉庫，目標製造上噸毒品牟利。專案組鎖定呂姓兄弟行蹤後，最終在上月13日凌晨4時在多地同步收網，其中作為主力的贛州警方在瑞金市、寧都縣分別搗毀生產麻黃堿工場、原料倉庫各一個，拘捕疑犯15人，繳獲麻黃堿等製毒物品400公斤，其他製毒原料22.55噸。

另警方又透露，辦案警員早在今年9月22日鎖定南陽市製毒工場的位置，疑犯以養豬場作掩飾，把大量原料及設備運到一個廢棄工廠內；惟警方為免打草驚蛇，便不動聲色，要求其他行政部門配合，以可能產生污染等理由，截斷該工場水電，又多次派人查處，以阻止工場投產。至收網當天，警方一共在該工場內繳獲製毒原料6噸，拘捕疑犯19人。