籃球隊員毀椅子惹衝突　主教練帶頭圍毆場館職員

中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊「天津榮鋼」青年隊，日前在廣東湛江與與海歸協會舉行熱身賽後，疑有球員不滿輸掉比賽，毀壞場館內的椅子，結果與場館工作人員發生爭執。期間，天津榮鋼青年隊主教練更帶頭圍毆工作人員。事件曝光後，引起輿論熱議。天津榮鋼、天津籃協尚未就事件表態。

從閉路電視畫面可見，身穿白色球衣的天津榮鋼青年隊隊員當時與場館工作人員爭執，有球員出手推撞、毆打工作人員。有海歸協會隊員向內媒透露，事件發生於上月26日，場館工作人員發現有椅子被損壞，便向天津榮鋼索賠，並和主教練發生口角。隨後，主教練帶頭圍毆工作人員，連前往勸阻的海歸協會隊員也遭到毆打。

另有知情人士透露，天津榮鋼青年隊周一（23日）還引發了另一場鬥毆；當時天津隊與湛江一中籃球隊比賽，期間天津隊主教練和裁判衝突，威脅要打裁判，但被隊員勸阻；及後，雙方球員又在賽場上混戰。

據了解，兩宗事件一直未有曝光，直至周五（27日），相關短片在網上流傳後，才被揭發。目前，天津榮鋼、天津籃協等方面還未對相關事件公開表態，球員處理結果尚無定論。