犯罪集團行醫為名推銷有毒保健品　涉額200萬人民幣

浙江省麗水市雲和縣警方近日破獲一宗生產、銷售有毒有害食品案件，涉案金額超過200萬元（人民幣，下同，約222萬港元）。雲和縣人民檢察院周五（27日）批准，5名涉案疑犯已被捕。

通報指，警方今年7月發現不少居民家中被塞進一張印有「王醫師」的名片而起疑，遂展開調查。經查，發現王某現居溫州，每到周六、周日會來雲和、景寧兩地，以行醫為名，推銷骨痛靈、腎寶丸等保健品。警方其後將王某推銷的腎寶丸樣品送第三方進行檢測，經麗水市市場監督管理局認定，腎寶丸含有非法添加的西地那非，屬有毒有害食品。

警方順藤摸瓜，掀出一個跨省生產、銷售有毒有害「帝王腎寶丸」的團夥。該團夥在河南鄭州等地設立作坊購置機器，非法添加違禁藥品西地那非，後生產並包裝成保健品對外銷售，銷售網絡渠道遍布河南、湖北、浙江等地。警方最終在11月21日統一收網，成功將整個犯罪團夥一網打盡，搗毀一個生產、加工窩點，查扣成品膠囊30萬餘粒，盒裝成品530盒以及一批生產工具。

經審訊，疑犯交代他們偶然發現銷售生產保健品的利潤非常可觀，將西地那非摻入其他原材料粉中，一盒成本僅幾毛錢的膠囊，經過包裝可以變身成幾十元一盒的腎寶丸。