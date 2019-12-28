崔天凱：中美問題須建基於平等和尊重基礎上解決

中國駐美大使崔天凱周五（27日）接受中國國際電視台（CGTN）專訪，被問到關於中美簽署第一階段貿易協議的具體時間、地點和形式。他表示，任何問題都應在平等和相互尊重基礎上加以解決，並以能讓雙方進一步受益為目標。

崔天凱指出，中美雙方經貿磋商團隊正就簽署有關協議共同努力，會適時以適當方式對外公布消息。至於中美對協議的描述，不同人有不同的風格，但事實很清楚，即中美經貿關係應基於互惠互利，過去幾十年的實踐就是這樣的，雙邊貿易迅猛發展，雙方都從中受益。

他又指，對於第二階段貿易協議，中方抱有信心；中美關係從來不是一帆風順的，在政治、經貿等領域都面臨挑戰和困難；但中美關係的韌性在於雙方總有能力解決問題、克服困難，今後亦會如此。

另被問到台灣問題及對中美關係的影響時，崔天凱表示，必須明確指出，台灣地區的選舉是「中國台灣省」的地方選舉，並指美國已在中美三個聯合公報中承諾一個中國政策，希望美方恪守承諾。他強調，一個中國原則的含義非常清楚，即是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，都是中國的一部分，中國的主權和領土完整不容分割。

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