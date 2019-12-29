再揭「廁所革命」假大空　12億人民幣公帑換膠桶坐廁

內地政府自2017年起決定大搞「廁所革命」，相應計劃常為人詬病。安徽阜陽有農村響應廁所革命後，翻新的廁所卻一直被荒廢，甚至將3個膠桶當坐廁的設計當翻新。內媒近日揭發，該村村幹部為應付上級部門檢查，更給予村民200元（人民幣，下同，約222港元）掩口費，令「廁所革命」再被批評是形式主義的產物。

內媒記者深入阜陽市伍明鎮店集村，發現村內不少廁所在翻新後依舊簡陋殘破，個別廁所甚至積了不少蜘蛛網，可見荒廢已久。有村民指，新廁所已建兩年，惟一直處密封狀態，且沒有通水，卻只設幾個小孔作通風用，內部氣味更令人惡心。

此外，另有村民隨便放置幾個膠桶，埋於地下，設計簡陋，然而這便是「廁所革命」其中一項傑作。資料顯示，今年8月時阜陽市政府已下達文件，要求這條村莊做好「改廁工程」。但從記者此行可見，所為的工程也只不過是假大空。

記者再深入了解，發現周邊大部分村莊同有此況，事件令人質疑，當中政府給予的支助和投資最終落在誰人的袋中。報道指，阜陽市從2017到2020年計劃投資12億元（約13.3億港元），對農村100多萬個廁所進行改造。但無奈的是，要一時三刻起清這筆數確有難度。

有村民透露，當村幹部知道上級來檢查，都會先給予他們200元的掩口費。他更指，村幹部都會要他們不要說實話，所謂的「實話」都是他們教的。然而近年愈來愈多類似的廁所工程被揭發只是形式主義，真人令人關注的，是當中的公帑最終花左哪裏。