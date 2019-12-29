台漢不滿女友提分手　持槍上門圖「同歸於盡」

台灣台南市上周四（26日）發生一宗槍擊案，一名陳姓男子不滿女友提分手，打算上門求復合卻被拒門外，於是開槍打爛門鎖。警員到場，男子再開槍射向警員，幸未擊中，最後被制服。

53歲的陳男是一名工頭，1年多前在認識40歲的黃姓歡場女子，兩人其後交往。黃女最近辭掉陪酒工作，改從事美容業，並向陳男提出分手。陳男因曾花不少錢在黃女身上，又懷疑對方另結新歡，一氣之下便攜帶一把改裝槍並裝上子彈，前往黃女家中，揚言要與黃女「同歸於盡」。

陳男當時猛敲門，但因黃女外出不在，其15歲兒子聽到門外傳來呼喝聲不敢開門，並偷偷打電話報警，然後躲起來。而陳男之後敲碎窗戶玻璃走到黃女的房間，但見房門反鎖，於是開了一槍，卻未擊中門鎖。

警員到場後，聽見屋內有響聲，於是從破窗入屋，卻迎面發現陳男。陳男隨即向警員開多一槍。警員剛好避過，再順勢撲前，將陳男制服在地上。黃女此時剛好回家，見狀報警要求增援。上周五（27日）陳男交保獲釋後，警方擔心陳男再找黃女，於是派人到陳男家查訪，卻得知他已離家並失去聯繫。目前警方正追查陳男下落，同時已派人保護黃女。