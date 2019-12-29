女醫生遇害細節曝光　兇徒「拉鋸式」割喉　家屬旁邊玩手機

孫男躲在楊女身後，突然拿出刀具，來回切割她的頸部。

北京市朝陽區民航總醫院女醫生楊文，上周二（24日）遭55歲男子孫文斌用刀刺傷，搶救後傷重不治。內媒周日（29日）曝光兇案細節稱，孫男用刀刺中死者頸頭後，再多次來回切割，將她頸部肌肉及氣管鋸斷。孫的家人則坐在旁邊的座椅上玩手機，全程冷眼旁觀。

報道稱，當時身穿黑色上衣的孫男先走到死者的身後，裝作向她詢問情況，突然從衣服內拿出20厘米長的利刀，迅即捉住她的頭部，用刀刺向她。得手後，孫男多次來回「拉鋸」，切割其頸部。旁邊的護士面驚慌失措，另一名男醫生隨後衝上前將孫拉開。

有知情醫生回憶當時情況時，仍感到心有餘悸，他指孫男一刀已割斷楊女右頸全部肌肉，切斷氣管、食道、頸內靜脈等，「兇手實在是喪心病狂」。孫男被捕後，其家屬未有訊問楊女情況，反質問當值醫生們95歲的母親為何不能住院，又埋怨急症室的藥費太貴。

國家衞健委負責人早前強調，這宗不是醫患糾紛問題，而是非常嚴重的刑事犯罪，兇徒必定會受到法律嚴懲。有網民批評，孫和他人的行為令人心寒，彷彿殺人的不是他們的親人，似是與殺人事件毫無關係一樣，「還胡亂指摘醫生」。