京張高鐵明開通　清河站赴張家口僅47分鐘

中國國家鐵路集團有限公司宣布，北京至張家口高速鐵路（以下簡稱京張高鐵）將於周一（30日）開通，昨晚（28日）起發售京張高鐵、崇禮鐵路車票。京張高鐵設北京北站、清河站雙始發站，開通後張家口至北京（清河站）最快運行時間為47分鐘。

京張高鐵是《中長期鐵路網規劃》中，「八縱八橫」高速鐵路網北京至蘭州通道的重要部分，線路向西與同日開通運作的張家口至呼和浩特、張家口至大同兩條高速鐵路相連，向東與北京樞紐連通，形成內蒙古東部、山西和河北的北部地方進京通道。

崇禮鐵路是京張高鐵的支線鐵路，規劃進一步延伸至內蒙古錫林浩特，將服務於崇禮區居民出行、旅遊資源開發和2022年北京冬奧會賽事。該鐵路自京張高鐵下花園北站引出，至崇禮區太子城奧運村，設太子城站，線路全長53公里，設計時速250公里。

京張高鐵昨晚開售車票後，大量班次早早售罄。有內媒記者查詢發現，北京北、清河雙始發站去往張家口、太子城、呼和浩特東、大同的高鐵列車票價不再一刀切，不同時段相同方向的相同座席票價也不同。

以30日為例，早上8時40分北京北開往張家口的G2505次列車，一等座票為146元（人民幣，下同，約162港元），二等座票為91元（約101港元）；下午3點07分出發的，北京北開往張家口的G2515次列車，一等座票為142元（約158港元），二等座票為88元（約97港元）。