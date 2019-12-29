內地水泥供不應求　華東華南等地售價急升

內地今年發生多宗冧橋冧樓事故，亦有多個新樓盤爆出豆腐渣醜聞，有分析指與國內水泥價格高企有關。官媒報道，隨着各省市的建設項目進入施工高峰期，華北、華東和華南地區的水泥近月均出現漲價，個別地區漲幅更達每達200元（人民幣，下同，約226港元）。

廣東韶關的水泥經銷商李丙初透露，最近當地的水泥一直供不應求，價格也從今年10月份起一路上揚。以往公司都是按月或按季整調售價，如今每個月都要整調2次，「漲價我們要跟工地去協調，工地要上面的批複，可能第一個批複都沒到時，第二個漲價又來了」。

經營水泥廠的孫紅超則表示，目前他們工廠有兩條5000噸的熟料生產線，每天能生產水泥1.4萬噸，但是遠遠沒法滿足客戶的需求，且缺口非常大，現在工廠門口每天排隊等貨的貨車排成了長龍，所以總體售價會比去年同期略高。

國家統計局數據顯示，今年1月至11月，全國累計水泥產量21.3億噸，同比增長6.1%。今年11月，全國單月水泥產量2.2億噸，同比增長8.3%，需求總體仍然旺盛，價格保持增長態勢。至於全國散裝水泥平均價格則為每噸477元（約539港元），環比上漲5.47%。