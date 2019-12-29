韓國瑜斥《蘋果日報》抹黑造謠　致台灣腥風血雨

台灣總統大選唯一一場電視辯論會周日（29日）下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜回應傳媒提問時，狠批黎智英把《蘋果日報》及《壹週刊》帶進台灣後弄得腥風血雨，不滿該報對他的私生活抹黑造謠沒水準，但不敢去惹爭取連任的蔡英文總統，斥「知識份子良心被狗吃掉了」。

韓國瑜在辯論會上被《蘋果日報》問到曾匯款600萬元新台幣（約157萬港元）予「新莊王小姐」購置房產的問題，並指相關借貸家屬事先不知情，未來若擔任總統會否隱瞞選民。韓國瑜對此不滿，反問「要不要問我初戀是幾歲？怎麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？」等，並直指壹傳媒黎智英來台辦媒體把台灣弄得腥風血雨。

韓國瑜又指，他在一兩個月前提告《蘋果日報》，反問該報為甚麼只看到韓國瑜的八卦，而看不到蔡英文的八卦，批評對方因為害怕得罪當權派，故永遠雙重標準。他最後呼籲選民要睜眼看清楚，要用智慧唾棄專門造謠、重傷別人的媒體。

韓國瑜進一步表示，民進黨其實是最大的賣台集團，包括欺騙了香港人，稱連香港學生會會長都向蔡英文強烈抗議，「他們流血，妳的選情在補血，妳的選情奠定在香港流血身上」。