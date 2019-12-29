被騙200萬元人民幣　前僱主斥王立強是天生騙子

自稱為中國間諜的王立強在澳洲申請政治庇護，事件繼續發酵。內地官媒周日（29日）報道，王立強曾在上海一間公司任職，並騙走陸姓老闆200多萬元（人民幣，下同，約226萬港元）。事主怒斥王立強是一個徹徹底底、天生的騙子，後悔沒有把他送進公安局。

陸某表示，他與王立強在2016年初識，對方稱在安徽財經學院畢業，但其實是肄業。同年春節後，王立強在陸某位於上海的公司試用工作，聲稱可在福建省購置低價房屋，並以多種藉口騙取陸某200多萬元。其中一次，王立強偽造2份「中共安徽財經大學委員會文件」，稱校方有一筆數億元的國家藝術基金被凍結，需要保證金解凍，向騙取陸某40多萬元（約45.2萬港元）。

由於王立強每個月均以照顧父親為由，請假返回福建省光澤縣老家，遂令陸某起疑。陸某其後得知，王立強曾因詐騙罪成判有期徒刑1年3個月，緩刑年半，未經批准不得離開居住地，相信王立強定時回家以免被人發現私自離開。

事件東窗事發後，王立強的父親連夜趕來，王立強當着父親面前，向陸某跪地求饒，並寫下保證書及請求諒解書，承認把騙款用於償還個人與家人的債務，還購買了一隻名牌手表，表示將盡力還錢。陸某因一時心軟，放過王立強。