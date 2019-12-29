男子羊場染布病　維權4年終獲補償

內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗居民李艷民在養羊場感染布病後，被認定為工傷，但維權4年仍無果未能拿到補償。據內媒報道，李艷民已於上周五（27日）拿到5000元（人民幣，下同，約5600港元）的第一筆案款，涉事公司承諾在未來三個月內一次性付清剩餘13萬餘元（約14.6萬港元）的案款。

2014年，李艷民和妻子在內蒙古瑞農牧業科技有限公司（下稱瑞農公司）的養羊場上班，隨後被確診患上由布魯氏菌引起的布病。然而，歷經工傷認定、勞動能力鑑定、訴訟、裁決、向法院申請執行，數年過去後被認定為十級傷殘，喪失部分勞動能力的他仍沒拿到補償，亦未能找到公司的法定代表人曹習文。

瑞農公司甚至不承認與李艷民存在勞動關係，於前年4月向法院起訴李艷民，請求法院確認公司與李無勞動合約關係，惟敗訴。今年5月，杭錦旗勞動人事爭議仲裁院作出裁決，瑞農公司須向李艷民支付一次性傷殘補助金、經濟賠償金、停工留薪期工資、一次性醫療補助金、一次性就業補助金共逾14.2萬元（約16萬港元）。至上周四（26日），曹習文趕到杭錦旗人民法院，雙方當事人達成了和解協議。