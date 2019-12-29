12歲女擅用支付寶打賞主播　累母失12萬人仔血汗錢

安徽六安的蔡女士日前購買火車票時，突然發現銀行卡內的12萬多元（人民幣，下同，約13.5萬港元）血汗錢不翼而飛，相當於沒了自己半輩子的積蓄，遂立即報警。經查，事件原來是蔡的12歲女兒圓圓私下用其支付寶打賞抖音主播、充值手機遊戲幣所致。目前蔡女士已聯繫了抖音平台嘗試挽回損失。

蔡女士通過銀行查詢賬單發現，其銀行卡綁定了支付寶，失去的存款都是通過支付寶轉了出去，事後卡內金額僅剩不到5元（約5.65港元）。警方查看明細賬單後，發現是圓圓在抖音、遊戲上通過支付寶充值花光了錢。

原來，圓圓平時與外公外婆，為了方便聯繫、檢查作業，蔡女士會留個手機在家中，因此圓圓得以在短短半個月時間，用9萬多元（約10萬港元）抖音幣充值打賞主播，及2萬多元（約2.2萬港元）充值了遊戲幣。

為挽損失，蔡女士聯繫了抖音平台，惟對方要求提供可以證明充值消費當事人是未成年人的確鑿證據和充值交易記錄截圖等信息。有律師表示，12歲孩童打賞主播十餘萬元的行為顯然超出了其年齡和智力範疇，故其母親有權向主播或者抖音的平台來要求退還相應款項，若平台方不退款，監護人更可起訴。