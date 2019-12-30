賤男收500蚊新台幣畀人搞女友　上訴反被加刑

台北一名李姓男子去年對女友落藥，邀請網友與女方性交，結果藥力未完全發作，加上該網友與李的髮型不同，遭女方發現。李男一審被判入獄4年10個月，他事後提出上訴要求輕判。台高等法院近日二審宣判，以受害人未原諒李男為由，將他的刑期加重至5年。

案情指，李男及涉案的倪姓網友都是Facebook某交友專頁的成員，李去年在專頁發文稱：「尋找一名夠色，年紀大且配合度高的單男一起同樂，有性趣的請私訊。」倪男與李聯絡，談好向李支付500元新台幣（約130港元）「清潔費」，代他與其女友性交。

事發當日，李男先在女友飲料內落藥，見女友開始頭暈，便開門讓倪進屋。倪除褲準備上床時，受害人迷糊間看到倪的髮型與男友不同，不斷大叫反抗。倪一度企圖霸王硬上弓，但李男擔心穿煲，假裝不認識對方並高聲斥喝：「你是誰？」倪隨即奪門而出。

法院一審依妨害秘密、藥劑強制性交未遂罪各判李入獄4年10月、倪入獄1年10月。兩人提上訴，高院因被害人無法原諒兩人，請求重判，撤銷李的一審判決，依藥劑強制性交未遂罪判他入獄5年，同時駁回倪的上訴申請。