公安部破15宗非法網絡支付案　涉及540億元人民幣

內媒周日（29日）報道，公安部、中國人民銀行高度重視非法網絡支付這一新型犯罪等情況，經統一部署，今年地方公安機關已破獲15宗重大非法網絡支付案件，拘捕一批疑犯，涉案資金高達540億餘元（人民幣，下同，約610億港元）。

報道指，公安機關依「信息化建設、數據化實戰」辦理了一大批非法從事資金支付結算業務案件，如遼寧大連警方破獲的「深圳愛貝公司」一案中，平台以「聚合支付」為名向他人提供非法資金支付結算服務，涉案金額高達92億元（約100億港元）；湖北漢川警方破獲的「上海迪付公司」一案中，平台搭建72個非法支付通道予違法犯罪主體使用，交易金額高達131億餘元（約148億港元）。

中國人民銀行則依托互聯網金融風險整治工作機制，完善支付結算監管體系建設，建立健全監管制度，提升監管效能；強化風險監測預警，全方位排查風險，及時發現並處置風險交易；嚴厲懲治支付領域違規行為，對違規銀行、支付機構依法採取處以罰金、暫停業務、退出市場等懲治措施；強化銀警聯動，助警方今年以來打擊查處了一大批非法經營案件。