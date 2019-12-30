基因編輯嬰兒惹議　賀建奎非法行醫判囚3年

廣東深圳南方科技大學前副教授賀建奎去年利用基因編輯技術，聲稱令一對雙胞胎先天對愛滋病免疫，引起巨大倫理爭議。案件周一（30日）在深圳南山區人民法院作一審宣判，賀建奎與兩間醫療機構相關負責人張仁禮、覃金洲涉非法行醫罪，賀被判囚3年，張判囚2年和覃判1年6個月，緩刑2年。

法院審理查明，賀在2016年知悉人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，即與上述兩人合謀，在明知違反國家有關規定和醫學倫理的情況下，進行未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。賀等人偽造倫理審查材料，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，令兩名女子先後誕下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，3名被告人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。

法院除判刑外，還判處賀罰款300萬（人民幣，下同，約341萬港元）、張和覃罰款100萬和50萬（約114萬至57萬港元）。3人出庭受審時，當庭表示認罪悔罪。